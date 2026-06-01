Denizli’deki otobüs faciasında eşini ve 9 aylık bebeğini kaybetmişti! Acılı anne kabus dolu anları anlattı: Otobüs patlamaya başlayınca…





"BEBEĞİME SİPER OLDU, BERABER GİTTİLER"



Antalya'da eşinin ve bebeğinin cenazelerini almak için bekleyen Sevda Şen, kaza anı yaşananları İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Kazada ellerinde yanıklar oluşan ve aldığı sakinleştiricilerle ayakta durmakta zorlanan Şen, "Ailemizin yanına Kurban Bayramı için gitmiştik, dönüş yolundaydık. Bebeğime mama yapmıştım, eşim yan koltukta oturuyordu. Oğlumla diğer ikili koltukta oturuyordum. Bebeğimin mamasını yedirdikten sonra uyudu. Benim de gözlerim biraz dalmıştı. Tam uyuyacağım esnada otobüs bariyerlere çarpıp kaza yaptı. Bir anda otobüsün önü alev almaya başladı. Oğlum yere düşünce ben bebeği eşimin kucağına verdim, alevin bize doğru geldiğini görünce camı patlatıp oğlumu aşağıya attım. İnsanlar oğlumun üstüne atlıyorlardı, onu ezmesinler diye ben de atladım. Eşim de arkamdan bebeği bana verir diye düşündüm. Alev bir anda onların üstüne geldi. Otobüs patlamaya başlayınca ben de kaçmak zorunda kaldım. Eşim sanırım o kargaşada sıkıştı. Bebeğime siper olup gitmiş" dedi.