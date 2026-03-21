Haberler Yaşam Haberleri Denizli'deki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 21.03.2026 08:42

Denizli'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

İHA
  • ABONE OL

Denizli'de Çivril–Dinar karayolu üzerinde Koçak K. idaresindeki 35 CFR 30 plakalı otomobil ile Ayşe Ş. yönetimindeki 20 TD 797 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan Halide M. ve Döne Ş. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan; Çameli-Denizli karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen diğer trafik kazasında da 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu araçta sıkışan yaralılar, kurtarma ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli'deki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz