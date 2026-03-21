Denizli’deki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

Denizli'de Çivril–Dinar karayolu üzerinde Koçak K. idaresindeki 35 CFR 30 plakalı otomobil ile Ayşe Ş. yönetimindeki 20 TD 797 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan Halide M. ve Döne Ş. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

4 KİŞİ YARALANDI



Öte yandan; Çameli-Denizli karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen diğer trafik kazasında da 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu araçta sıkışan yaralılar, kurtarma ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.