Haberler Yaşam Haberleri Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Giriş Tarihi: 26.02.2026 19:32

Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Denizli'nin alçak kesimlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerinde ise kar yağışı görüldü.

İHA
Denizli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
  • ABONE OL

Kent genelinde etkili olan yağışlı hava, rakımı yüksek bölgelerde yerini kara bıraktı. Denizli merkezde akşam üzerinde yağmur yağışı başlarken, Pamukkale ilçesinin Cankurtaran Mahallesi, Tavas ilçesine bağlı Sarabat Mahallesi ve Buldan'ın yüksek kesimlerini beyaza büründü.

Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor


Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, vatandaşlar soğuk havaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımda aksama yaşanmaması için sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz