Kent genelinde etkili olan yağışlı hava, rakımı yüksek bölgelerde yerini kara bıraktı. Denizli merkezde akşam üzerinde yağmur yağışı başlarken, Pamukkale ilçesinin Cankurtaran Mahallesi, Tavas ilçesine bağlı Sarabat Mahallesi ve Buldan'ın yüksek kesimlerini beyaza büründü.
Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, vatandaşlar soğuk havaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımda aksama yaşanmaması için sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.