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Giriş Tarihi: 4.2.2022 14:01 Son Güncelleme: 4.2.2022 14:21

Denizli’yi turizm illerine bağlayacak ‘Çevre Yolu Projesi’ bu yıl tamamlanacak

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Denizli’yi turizm illerine bağlayacak ‘Çevre Yolu Projesi’ bu yıl tamamlanacak

Denizli’yi Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla’ya bağlayacak olan Denizli Çevre Yolu Projesi’nin 2’nci etabının 2022 yılında tamamlanarak trafiğe açılması hedefleniyor. Projenin 2’nci etabının tamamlanmasıyla yıllık toplam 283,4 Milyon TL tasarruf sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Denizli'yi Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla'ya bağlayacak olan Denizli Çevre Yolu projesinde çalışmaların sürdüğü belirtildi. Özellikle yaz aylarında artan trafik yüküyle birlikte Denizli Şehir Merkezinde trafik yoğunluğu oluştuğuna dikkat çekilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Transit trafiğin şehir dışına alınarak trafik yoğunluğunun azaltılması, sürüş süresinin kısaltılması, yakıt tasarrufu ve konforlu ulaşımın sağlanması amacıyla 32 kilometre uzunluğundaki Denizli Çevre Yolu projelendirildi. İzmir-Aydın istikametindeki Kumkısık Kavşağı'ndan başlayıp Denizli -Çardak Ayrımına bağlanan ve Kale Kavşağı'nda son bulan Denizli Çevre Yolu'nun 18 kilometre uzunluğundaki 1. kısmı tamamlanarak trafiğe açıldı. Çevre Yolunun, 14 kilometre uzunluğundaki 2. kısmı ise Ankara – AfyonUşak istikametinden ve 1. Kısım Çevre Yolundan gelen trafiği Antalya ve Muğla istikametine bağlayacak. Denizli Çevre Yolu Projesi'nin 2'nci etabının da 2022 yılında tamamlanarak trafiğe açılması planlanıyor."

YILDA 283,4 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK

Şehir geçişinde günlük ortalama taşıt trafiğinin 30 bini bulduğu kaydedilen açıklamada, İzmir-Aydın, İstanbul-Akhisar-Buldan istikametinden gelenlerin seyahat süresinin 28 dakikadan 18 dakikaya düşeceğine vurgu yapıldı. Afyon- Uşak istikametinden gelip Antalya ve Çardak istikametinde seyahat edenlerin yolu 28 kilometreden 14 kilometreye düşerken, seyahat süresinin ise 28 dakikadan 9 dakikaya düşeceğinin altı çizildi. Açıklamada, "Denizli Çevre Yolu 2'inci kısmın tamamlanarak trafiğe açılmasıyla zamandan 154,9 Milyon TL, akaryakıttan 128,5 Milyon TL olmak üzere yıllık toplam 283,4 Milyon TL tasarruf sağlanacak. Karbon salınımı yıllık 26.428 ton azalacaktır" denildi.

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Denizli’yi turizm illerine bağlayacak ‘Çevre Yolu Projesi’ bu yıl tamamlanacak
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