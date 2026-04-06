Depozito sisteminde son viraj

Hem atık şişelerin geri dönüşümünü hızlandıran hem de vatandaşlara maddi kazanç sağlayan Depozito Yönetim Sistemi, hızla yurt geneline yayılmaya devam ediyor. 2025 yılı başında pilot il olan Sakarya'da başlatılan proje, ardından Erzurum, Mersin, Gaziantep, Samsun, İzmir, Konya'da faaliyete geçti. Son verilere göre sistem 53 ile yayıldı, 834 iade makinesi aracılığıyla bugüne kadar 13 milyona yakın atık şişe toplanarak ekonomiye kazandırıldı. Bakanlık, devrim niteliğindeki projeyi sene sonuna kadar 81 ile yaymak için yoğun mesaiye devam ediyor.

İade makineleri, çoğunlukla bakanlıklar, valilikler, belediyeler ve il müdürlükleri gibi kamusal alanlarda kuruluyor. Böylelikle cihazların fiziki güvenliği de sağlanmış oluyor. Bakanlık tarafından oluşturulan dijital sistem üzerinden makinelerdeki doluluk oranı saatlik olarak uzaktan takip ediliyor. Makine haznesinin dolması durumunda kısa süre içerisinde ekipler bölgeye yönlendiriliyor ve atıkların boşaltılması sağlanıyor. Sistemin Türkiye'de tam kapasiteyle hayata geçmesiyle birlikte çevre kirliliğinin önlenmesi, denizlerdeki plastik atık miktarının azaltılması ve yıllık 25 milyar atık şişenin toplanarak ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.