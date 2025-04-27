Deprem anında engelli kardeşini kurtaran kahraman abladan insanlık dersi

İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Esenyurt'ta da paniğe neden oldu. Deprem anında gösterdiği örnek davranışla dikkat çeken 13 yaşındaki Dilem Yalçın, doğuştan yüzde 98 engelli kardeşini kucaklayarak güvenli alana taşıdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen ve yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem anında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yaşanan insanlık örneği ise yürekleri ısıttı.

Ortaokul son sınıf öğrencisi Dilem Yalçın, deprem sırasında evde sınıf arkadaşı Deniz ile birlikte ders çalışıyordu. Evde, yüzde 98 serebral palsi hastası kardeşi Hüseyin ve 10 yaşındaki diğer kardeşi Enes de bulunuyordu. Annesinin çöp atmak için dışarı çıktığı, babasının ise yarım günlük işinde olduğu sırada, bir anda başlayan şiddetli sarsıntıyla herkes panik yaşadı. Sarsıntı anında korkmasına rağmen, soğukkanlılığını koruyan Dilem Yalçın, ilk olarak engelli kardeşi Hüseyin'in güvenliğini düşündü. Büyük bir olgunluk ve cesaretle kardeşini kucaklayan Dilem, onu hızla dışarı çıkararak güvenli alana ulaştırdı. Kapıda annesiyle karşılaşan Dilem, Hüseyin'i annesine teslim etti. Kısa bir süre sonra iş yerinden gelen baba da ailesine kavuştu.

O anları anlatan Dilem Yalçın, şunları söyledi: "Babam bize her zaman, deprem anında soğukkanlı davranmamız ve güvenli alana geçmemiz gerektiğini öğütlerdi. Özellikle engelli kardeşim Hüseyin'i nasıl korumamız gerektiği konusunda bize eğitim verdi. Deprem sırasında korktuk ama panik yapmadık. Aklıma hemen Hüseyin geldi, onu kucaklayıp dışarı çıkardım. Çok şükür hepimiz iyiyiz. Babamız bizimle gurur duyduğunu söyledi. Bu cesareti ve bilinçli hareket etmeyi ona borçluyuz. Sadece kardeşimiz değil, yaşlı ve engelli tüm bireyleri korumak insanlık görevimizdir." Dilem'in bu duyarlı davranışı, deprem gibi olağanüstü durumlarda özel gereksinimli bireylerin korunmasının önemini bir kez daha hatırlattı.