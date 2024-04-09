Deprem bölgesinde bayram heyecanı

6 Şubat depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta kimi depremzedeler yerleştikleri deprem konutlarında kimileri ise konteyner kentlerdeki yuvalarında bayrama hazırlanıyor. Hayatın yeniden canlandığı kentte, depremzedeler bayram öncesi alışverişlerini yaparak bayram için hazırlıklarını tamamladı.
HAMURLAR AÇILDI, ÇÖREKLER YAPILDI
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi'ne bağlı Şekeroba mahallesinde bulunan Şekeroba Geçici Barınma merkezi'nde kalan depremzedeler, bayrama konteynerlerinde temizlik yaparak başladı. Depremzede kadınlar imece usulü hamur açarak bayram için Maraş çöreği, tuzlu-şekerli kömbe ve gereviç yaptılar. Komşuların ortak çalışmasıyla 5 konkteynerin bayramlık ikramlarının el birliğiyle yapıldığını belirten depremzede Emine Gözübüyük (30); "komşularımızla birlikte bayram hazırlıklarını imece usulü yapıyoruz. Maraş çöreği ve bayram kömbesi yaptık. Bunun tuzlu ve şekerli iki çeşidini yapıyoruz. Yaptığımız çörek ve kömbeler bir yıl boyunca tazeliğini muhafaza eder. 5 konteyner birleşerek bu ikramları yaptık. Herkesin bayramının iyi geçmesini temenni ediyorum. Bizlerde çocuklarımızla güzel bir bayram umut ediyoruz" diye konuştu.
YOĞURTMLU KÖMBE BAYRAMIN VAZGEÇİLMEZİ
Konteyner'de eşi ve üç çocuğuyla kalan depremzede Fatma Öztürk ise; "Yoğurtlu yaş kömbe bizim Kahramanmaraş'ın kendine özgü bir yiyeceğidir. Bayramda ziyarete gelen misafirlerimize yoğurtlu kömbe ikram ediyoruz. Evimizdeki gibi olmasa da kültür ve örflerimizi yaşatmak için hazırlıklarımızı eksiksiz olarak yerine getiriyoruz. Zor günlerden geçsek de hayat devam ediyor. Çocuklarımızın bayramı sevinçle ve neşeyle kutlaması için elimizden geleni yapıyoruz. Eski zamanlardaki gibi bayram neşesini ve ruhunu diri tutmaya çalışıyoruz" dedi.
YENİ EVLERİMİZLE İKİNCİ BAYRAMI YAŞAYACAĞIZ
Depreme Şekerobası'nda yakalandıklarını ve komşularını kaybettiklerini belirten depremzede Ayşe Yağcı (60) ise konteyner kentte hem bayram heyecanı hem de tamamlanma aşamasına gelen deprem konutlarının heyecanını yaşadıklarını söyledi. Şekeroba mahallesinde yapılan deprem konutlarını teslim aşamasına geldiğini belirten Ayşe Yağcı; "Cumhurbaşkanımız sayesinde iki bayram birden yaşayacağız. Yapımı tamamlanmak üzere olan yeni evlerimize yerleşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Sözünü tuttu ve deprem konutlarını yetiştirdi" diye konuştu.