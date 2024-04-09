Deprem bölgesinde bayram heyecanı

YOĞURTMLU KÖMBE BAYRAMIN VAZGEÇİLMEZİ

Konteyner'de eşi ve üç çocuğuyla kalan depremzede Fatma Öztürk ise; "Yoğurtlu yaş kömbe bizim Kahramanmaraş'ın kendine özgü bir yiyeceğidir. Bayramda ziyarete gelen misafirlerimize yoğurtlu kömbe ikram ediyoruz. Evimizdeki gibi olmasa da kültür ve örflerimizi yaşatmak için hazırlıklarımızı eksiksiz olarak yerine getiriyoruz. Zor günlerden geçsek de hayat devam ediyor. Çocuklarımızın bayramı sevinçle ve neşeyle kutlaması için elimizden geleni yapıyoruz. Eski zamanlardaki gibi bayram neşesini ve ruhunu diri tutmaya çalışıyoruz" dedi.