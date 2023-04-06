Deprem bölgesinde çalışan belediye personelini taşıyordu! Korkunç kaza: 3 ölü 19 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kayseri-Malatya yolunun 120'nci kilometresindeki Karahalka mevkisinde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'daki çalışmalara destek olmak için Bağcılar Belediyesi çalışanları, gece yarısı İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı.