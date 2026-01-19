Deprem bölgesinde yeniden imar yılı: Çok yönlü yatırımlar hedefleniyor

2026 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, depremlerden etkilenen illere yapılan yatırımlar bu yıl da tarım, eğitim, ulaştırma, turizm ve konut gibi birçok alanda devam edecek.

Bu kapsamda 2026'da deprem tedbirlerine yönelik toplam 697 milyar liralık projeye yer verildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne, depremden etkilenen 11 ilde sulama yatırımlarının onarımı için 4,3 milyar lira, taşkın koruma hizmetleri için de 2,4 milyar lira ayrıldı. Ayrıca DSİ'ye "Hatay Depreme Dirençli Şehirler Projesi" kapsamında ıslah ve köprü işlemleri için 4,5 milyar liralık yatırım öngörülüyor.