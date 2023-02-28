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Giriş Tarihi: 1.3.2023

Deprem bölgesine koşan doktor anlattı: Türkiye tek vücut olmuştu

Deprem bölgesine koşan doktor anlattı: Türkiye tek vücut olmuştu
Asrın felaketinin ardından bölgede fedakârca el uzatanlardan biri de İstanbul'da Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan Barış Sargın'dı. Sargın, eşini ve minik bebeğini bırakarak depremin ikinci günü birkaç arkadaşıyla birlikte gönüllü olarak Kahramanmaraş'a koştu. Bölgede yaşadıklarını anlatan Sargın, "Depremin ilk günlerinde bölgedeki insanlar büyük bir şok içindeydi. Acı artık acı olmaktan çıkmış tarifi mümkün olmaz bir haldeydi.



Adıyaman'da 2 hastanede çalıştım, hastanelerin personelleri arasında hekim, hemşire, tıbbi sekreter, hasta karşılama personellerinden enkaz altında olanlar vardı. Birinci derece akrabalarının durumu iyi olan sağlık personelleri ise depremin ilk anlarından itibaren cansiperane hastanelere koşmuşlar ve aralıksız çalışıyordu" dedi. Sargın, "Ülkenin dört bir yanından bölgeye gelmiş olan sağlık çalışanları da hastaneydi. Yardım amaçlı gelenler vardı. Türk milleti Adıyaman'da, Hakkâri'den Edirne'ye tek vücut olmuş haldeydi. Bu birlik halini Kuvayı Milliye ruhuna benzetmek yanlış olmaz" dedi.

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Deprem bölgesine koşan doktor anlattı: Türkiye tek vücut olmuştu
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