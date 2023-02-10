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Giriş Tarihi: 11.2.2023

Deprem dağı ikiye böldü

Asrın felaketinde ikinci depremin merkezi olan Elbistan’ın Gözpınar Köyü’nde dağ adeta ikiye ayrıldı. Kahramanmaraş’ın Tevekkelli Köyü’nde ise kırılan fayın kilometrelerce uzunluğundaki izi görüldü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Deprem dağı ikiye böldü
SABAH, Kahramanmaraş'ta ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan'ın Gözpınar Köyü'ne gitti. Gözpınar Köyü'nde bir dağ adeta ikiye ayrıldı. 10 metre genişliğindeki ve 1 kilometre uzunluğundaki yarık köylülerde paniğe neden oldu. Gözpınar Köyü muhtarı Kasım Gül büyük bir korku yaşadıklarını belirterek: "Ben 68 yaşındayım. Ömrüm boyunca böyle bir felaket böyle bir deprem görmedim.



Bu deprem tam bizim köyümüzün altında gerçekleşti. Evlerimizde büyük hasarlar oluştu ama çok şükür can kaybımız yok. Köylülerimizle birlikte köy kahvehanesinde oturuyoruz, evlerimize giremiyoruz. Deprem köyümüzden geçen yüksek gerilim hatlarını yerle bir etti. Köyümüzün üzerindeki dağı adeta ikiye böldü" dedi.

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