Deprem iki aileyi hayattan koparttı

Hatay'ın İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Çetin İşoğlu, eşi Ayfer İşoğlu, çocukları Şenil ve Beyzanur İşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun Kurtuluş Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan Sertkol Apartmanı'nda yakalandı.
Enkaz altından çıkarılan polis memuru Çetin İşoğlu ile eşi Ayfer, kızları Şenil ve Beyzanur İşoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. İşoğlu Ailesi, Kayseri'de Hulusi Akar Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrasında İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.
AİLECE HAYATLARINI KAYBETTİLER
Hatay İl Göç İdaresi'nde işçi olarak çalışan İsmail Orhan, eşi Hacer ile kızları Merve İkra Orhan ve Elifsu Orhan yakaladıkları depremde enkaz altında kaldı. Ekipler tarafından çıkarılan Orhan Ailesi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan Ailesi, Gaziantep'te son yolculuklarına uğurlandı. Orhan ve İşoğlu ailelerinden geriye birlikte çekildikleri fotoğrafları kaldı.