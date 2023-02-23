Deprem iki aileyi hayattan koparttı

AİLECE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Hatay İl Göç İdaresi'nde işçi olarak çalışan İsmail Orhan, eşi Hacer ile kızları Merve İkra Orhan ve Elifsu Orhan yakaladıkları depremde enkaz altında kaldı. Ekipler tarafından çıkarılan Orhan Ailesi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan Ailesi, Gaziantep'te son yolculuklarına uğurlandı. Orhan ve İşoğlu ailelerinden geriye birlikte çekildikleri fotoğrafları kaldı.