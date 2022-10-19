Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 19 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

En son depremler listesi verilerine erişmek isteyenler yoğun olarak "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor.

SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

En son depremler listesi verilerine aşağıda yer alan linkler üzerinden erişebilirsiniz;