Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 19 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin veriler merak edilerek 19 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişilmek istenerek “deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?” şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İşte tüm detaylar.
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En son depremler listesi verilerine erişmek isteyenler yoğun olarak "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor.
SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
En son depremler listesi verilerine aşağıda yer alan linkler üzerinden erişebilirsiniz;