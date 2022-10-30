Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

En son depremlere ilişkin bilgiler merak edilerek deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorulara yanıt aranmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linkler aracılığıyla erişebilirsiniz.