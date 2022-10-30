Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin bilgilere erişmek isteyenler yoğun olarak 30 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişmek isteyerek “deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.
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En son depremlere ilişkin bilgiler merak edilerek deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorulara yanıt aranmaya devam ediliyor.
SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linkler aracılığıyla erişebilirsiniz.