Deprem sırasında lise öğrencisi kırık ayağıyla 2.kattan otomobilin üstüne atladı! “Deprem anıyla şuurumu kaybettim uykudan uyanıp atladım”

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında göçük olayları nedeniyle yaralanma ve can kaybı yaşanmazken çok sayıda binadan atlayan yaralılar dikkati çekti. Bunlardan bir tanesi de Zeytinburnu'nda 5 gün önce ayağını kırıp raporlu olarak evinde yatan Lise öğrencisi Mehmet Kızılaslan'dı. Evlerinin ikinci kattaki evinin penceresinden atlayıp otomobilin üzerine düşen lise öğrencisi Mehmet Kızılaslan, deprem sırasında büyük bir uğultu ile uyandığını ve 5 gün önce kırılan bacağını da unutup kendisini evlerinin 2. Katından sokaktaki otomobilin üzerine atladığını depremden dolayı şuurunu kaybettiğini söyledi.

Ayağı 5 gün önce kırıldığı için raporlu olduğunu aktaran Kızılaslan, depreme uyuduğu sırada yakalandığını kaydetti. Kızılaslan, "Bir anda sarsıntıyla uyandım. Kulağıma çok fazla ses geliyordu, uğultuyla uyandım. Ayağım kırıktı ama MR çekileceğim için alçımı çıkarmışlardı. Kapıya doğru uzandım, ayağım sızladı. O an ayağımın kırık olduğu aklıma geldi. O an ne yapacağımı şaşırdım. Baktım ki odada kalmışım, evde kim var, kim yok hiçbir şey bilmiyorum. Bir anda camı açtım. Camı nasıl açıp atladım, bilmiyorum. Atlarken havada arabayla bakıştığım an uyandım. Nasıl atladığımı da hiç hatırlamıyorum. Deprem anıyla şuurumu kaybettim diyebilirim. Uyuyorken yakalandım, onun paniğiyle böyle bir şey yaptım. Atlamak asla ve asla doğru bir şey değil. O an panikle hem kendimi kaybettim hem de uykuda yakalanmak gerçekten elin kolun bağlı kalmak gibi. O an çok çaresizce bir andı. Ayağımdaki kırık ödem toplamış ama yeni bir kırığım yok"

"BİNALAR YIKILIYOR İNSANLAR YÜKSEKTEN ATLIYOR ZANNETTİK"

Lise öğrencisinin üzerine düştüğü otomobilin sahibi Mustafa Türkeldi ise deprem sırasında aracımın üzerine bir çocuk düştüğünü söylediklerinde 5-6 yaşlarında zannettim. Depremden dolayı insanların kendilerini binalardan attığını düşündüm. Aracın üzerindeki genci görünce şaşkınlık yaşadım. Allahtan can kaybı olmamış" dedi.