Deprem sonrası gönüllere giren Başkan Altay’a Hatay’da fahri doktora ünvanı verildi!

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda her iki şehirden de çok sayıda katılımla düzenlenen Fahri Doktora Töreni'nde ilk olarak Hatay ve Konya türkülerinden oluşan müzik dinletisi gerçekleştirildi.

REKTÖR PROF. DR. EREN BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR ETTİ

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, depremden sonra Hatay'da yaptıkları çalışmalardan dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlara, milletvekillerine, bürokratlara, yerel yöneticilere ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

"VEFAKÂR KONYA HALKININ YARDIM VE DESTEKLERİ GÖZLERİMİZE FER, AYAKLARIMIZA DERMAN OLMUŞTUR"

Depremden sonra Türkiye'nin dört bir yanından vatan evlatlarının akın akın bölgeye yardıma koştuklarını kaydeden Prof. Dr. Eren, "Özellikle Konya Büyükşehir Belediyesi nezdinde vefakâr Konya halkının yardım ve destekleri Hatay'ın yeniden inşasına giden yolda gözlerimize fer, ayaklarımıza derman olmuştur. Sayın Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın liderliğinde sunulan insani yardımlar ve lojistik destekler Hatay'ın yeniden ayağa kalkmasına kıymetli bir katkı olmuştur. Henüz deprem felaketinin üzerinden saatler geçmişken, toprağa düşmüş fidanın can suyuyla buluşturulması misali üniversitemiz su kuyularının ve tesisatının süratle onarılması ve afetin ilk saatlerinde en önemli ihtiyaçların başında gelen gıda ve su ihtiyacının giderilmesinde Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarına tüm Hatay halkı şahitlik etmiştir" diye konuştu.