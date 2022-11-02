Deprem tatbikatı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta yapılacak? 12 Kasım 2022 Deprem afet tatbikatı nasıl olacak?

Ülke genelinde gerçekleşecek olan deprem tatbikatı ile ilgili açıklama geçtiğimiz günlerde gelmişti. Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"nda konuşmuş detayları paylaşmıştı. Bu açıklamanın ardından "Deprem tatbikatı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta yapılacak, nasıl olacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Düzce depreminin 23. Yıldönümünde radyolar ve televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek. Peki, Deprem tatbikatı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta yapılacak, nasıl olacak? İşte tüm detaylar.
TÜRKİYE GENELİNDE TATBİKAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Genelinde Tatbikat 12 Kasım 2022 saat 18.57'de yapılacak.
TÜRKİYE GENELİNDE TATBİKAT NASIL YAPILACAK?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzce depreminin yıl dönümünde (12 Kasım) 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre, ölü sayısı 845, yaralı sayısı 4948, depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısı 3395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısı 12939, iş yeri sayısı ise 2450'dir. Depremden sonra Bolu'ya bağlı Düzce ilçesi, Türkiye'nin 81. ili oldu.