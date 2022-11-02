Deprem tatbikatı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta yapılacak? 12 Kasım 2022 Deprem afet tatbikatı nasıl olacak?

Ülke genelinde gerçekleşecek olan deprem tatbikatı ile ilgili açıklama geçtiğimiz günlerde gelmişti. Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"nda konuşmuş detayları paylaşmıştı. Bu açıklamanın ardından "Deprem tatbikatı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta yapılacak, nasıl olacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Düzce depreminin 23. Yıldönümünde radyolar ve televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek. Peki, Deprem tatbikatı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta yapılacak, nasıl olacak? İşte tüm detaylar.