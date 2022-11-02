Haberler Yaşam Haberleri Deprem tatbikatı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta yapılacak? 12 Kasım 2022 Deprem afet tatbikatı nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 2.11.2022 09:33

Deprem tatbikatı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta yapılacak? 12 Kasım 2022 Deprem afet tatbikatı nasıl olacak?

Geçtiğimiz gün gelen son dakika açıklamasına göre; Düzce depremi yıldönümünde ülke genelinde tatbikat yapılacak. Konuyla ilgili vatandaşlara bilgilendirme mesajları da gönderilirken bu tarihte ve belirlenen saatte radyolar ve televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Bu kapsamda ise “Deprem tatbikatı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta yapılacak, nasıl olacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Düzce depreminin 23. Yıldönümünde gerçekleşecek olan tatbikatla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Deprem tatbikatı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta yapılacak, nasıl olacak? İşte merak edilenler.

Deprem tatbikatı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta yapılacak? 12 Kasım 2022 Deprem afet tatbikatı nasıl olacak?

Ülke genelinde gerçekleşecek olan deprem tatbikatı ile ilgili açıklama geçtiğimiz günlerde gelmişti. Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"nda konuşmuş detayları paylaşmıştı. Bu açıklamanın ardından "Deprem tatbikatı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta yapılacak, nasıl olacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Düzce depreminin 23. Yıldönümünde radyolar ve televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek. Peki, Deprem tatbikatı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta yapılacak, nasıl olacak? İşte tüm detaylar.

Türkiye tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 Türkiye genelinde tatbikat nasıl olacak, nerede yapılacak?

TÜRKİYE GENELİNDE TATBİKAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Genelinde Tatbikat 12 Kasım 2022 saat 18.57'de yapılacak.

TÜRKİYE GENELİNDE TATBİKAT NASIL YAPILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzce depreminin yıl dönümünde (12 Kasım) 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.

Türkiye tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 Türkiye genelinde tatbikat nasıl olacak, nerede yapılacak?

DÜZCE DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ?

999 Düzce Depremi, 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de aletsel büyüklüğü 7.2 ve merkez üssü Düzce olan deprem. 30 saniye süreyle etkili olan deprem, pek çok ilin yanı sıra Ukrayna'dan da hissedildi. Düzce depremi, Düzce fayının hareketi sonucu oluştu.

Türkiye tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 Türkiye genelinde tatbikat nasıl olacak, nerede yapılacak?

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre, ölü sayısı 845, yaralı sayısı 4948, depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısı 3395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısı 12939, iş yeri sayısı ise 2450'dir. Depremden sonra Bolu'ya bağlı Düzce ilçesi, Türkiye'nin 81. ili oldu.

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Deprem tatbikatı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta yapılacak? 12 Kasım 2022 Deprem afet tatbikatı nasıl olacak?
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