Deprem toplanma alanları nerede? 2022 Deprem toplanma alanı sorgulama e devlet ekranı!

DÜZCE DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ?

999 Düzce Depremi, 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de aletsel büyüklüğü 7.2 ve merkez üssü Düzce olan deprem. 30 saniye süreyle etkili olan deprem, pek çok ilin yanı sıra Ukrayna'dan da hissedildi. Düzce depremi, Düzce fayının hareketi sonucu oluştu.