Deprem toplanma alanları nerede? 2022 Deprem toplanma alanı sorgulama e devlet ekranı!

Deprem toplanma alanları arama geçmişlerindeki yerini aldı. 12 Kasım 2022 tarihinde saat 18.57'de gerçekleşecek ülke tatbikatı gündemden düşmüyor. Deprem toplanma alanları sorgulama, Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama e devlet ekranı üzerinden gerçekleşiyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde deprem toplanma alanları nerede, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…
DEPREM TOPLANMA ALANLARI NEREDE?
Her şehir, bölge, cadde ve sokak için birden fazla olacak şekilde belirlenen toplanma alanları özellikle büyükşehirler için oldukça önemli.
Okul bahçesi, parklar ve yeşillik alanların tercih edildiği alanlar il il sorgulanabiliyor. İşte deprem toplanma alanları…
DEPREM TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA
81 ilde ilçe, mahalle ve sokağa göre belirlenen deprem toplanma alanınızı sorgulamak için:
TÜRKİYE GENELİNDE TATBİKAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Genelinde Tatbikat 12 Kasım 2022 saat 18.57'de yapılacak.
TÜRKİYE GENELİNDE TATBİKAT NASIL YAPILACAK?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzce depreminin yıl dönümünde (12 Kasım) 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.
DÜZCE DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ?
999 Düzce Depremi, 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de aletsel büyüklüğü 7.2 ve merkez üssü Düzce olan deprem. 30 saniye süreyle etkili olan deprem, pek çok ilin yanı sıra Ukrayna'dan da hissedildi. Düzce depremi, Düzce fayının hareketi sonucu oluştu.