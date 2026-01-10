Asrın felaketinde ağır hasar almıştı: Yeniden ibadete açıldı

5.5. yıldır Osmaniye'de görev yaptığını dile getiren Vali Yılmaz, "Camimizin yapımında ve böyle eserlerde emeğim olduğu için gururlandım, mutlu oldum. Mimarisi, işçiliği her şeyi ile muhteşem olmuş. Osmaniye'mizde Valilik yapma şerefine nail olduğum için Cenabı Allah'a şükrediyorum. Gerçekten dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz, biz de bu ülkeye, bu millete sevdalıyız. Fiziken veda edeceğim ama kalben asla kopmayacağım" dedi.