Asrın felaketinde ağır hasar almıştı: Yeniden ibadete açıldı

Osmaniye'nin merkeze bağlı Çardak köyünde gerçekleştirilen açılış töreni, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Törene protokol üyeleri, köy sakinleri ve davetliler katıldı. Okunan duaların ardından kurdele kesimi yapılarak cami ibadete açıldı. Selçuklu mimarisi örnek alınarak inşa edilen caminin, kubbesiz olarak projelendirildiği ve depreme dayanıklı şekilde yapıldığı belirtildi. Yapımında el oyması ahşap mobilyaların kullanıldığı caminin, modern donanımı ve sağlam yapısıyla uzun yıllar köy halkına hizmet vermesi hedefleniyor.
VALİ YILMAZ'DAN DUYGU DOLU SÖZLER
Bu arada Valiler kararnamesiyle Eskişehir'e Vali olarak atanan Dr.Erdinç Yılmaz, açılışta duygu dolu sözlerle Osmaniyelilere veda etti.
5.5. yıldır Osmaniye'de görev yaptığını dile getiren Vali Yılmaz, "Camimizin yapımında ve böyle eserlerde emeğim olduğu için gururlandım, mutlu oldum. Mimarisi, işçiliği her şeyi ile muhteşem olmuş. Osmaniye'mizde Valilik yapma şerefine nail olduğum için Cenabı Allah'a şükrediyorum. Gerçekten dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz, biz de bu ülkeye, bu millete sevdalıyız. Fiziken veda edeceğim ama kalben asla kopmayacağım" dedi.