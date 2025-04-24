Depremde geceyi parkta geçiren vatandaşlara Vakıflar’dan sıcak çorba ikramı

İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrasında büyük korku yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdiler.

Kültür Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, evlerine girmekte endişe ederek geceyi sokakta geçiren vatandaşın yardımına koştu. Ekipler tarafından vatandaşlara, sıcak çorba ikramında bulunuldu.

3 BAHÇEDE 5 BİN KİŞİLİK ÇORBA İKRAMINDA BULUNULACAK

Deprem ihtimali endişesiyle yine geceyi sokakta geçirecek olan vatandaşlar için saat 21.00 itibariyle Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde 2 bin kişilik, Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda 2 bin kişilik ve Rami Kütüphanesi'nde bin kişilik olmak üzere toplamda 5 bin vatandaşa sıcak çorba ikramında bulunulacak.