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Giriş Tarihi: 12.2.2023 11:44 Son Güncelleme: 12.2.2023 11:59

Depremde güvenli yaşam alanı oluşturun

Türkiye’yi yasa boğan asrın felaketi sonrası deprem bölgelerinde yaşayan insanların en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan biriside deprem anında neler yapılması gerektiği oldu. Deprem esnasında evin güvenli bölgelerini bilmek ve buna uygun hareket etmek tedbirlerin başında geliyor. Devrilen eşyalar ve sarsıntıdan korunmak adına mutlaka evinizde bu noktaları belirlemelisiniz.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Depremde güvenli yaşam alanı oluşturun

Kahramanmaraş ve 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğu tespit edildi. 24 binin üzerinde can kaybının yaşandığı ve ağır yaralıların olduğu deprem bölgesinde enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Depremin yıkıcı etkisini minimum zararla atlatmak için evde alınacak önlemler hayati önem taşıyor.

EVİNİZDE GÜVENLİ ALAN BELİRLEYİN

Deprem olduğunda evinizin hangi odasında daha güvenli olabileceğinizi daha öncede tüm olasılıkları değerlendirerek belirlemelisiniz. Deprem anında evde panik yapmamanız büyük önem taşımaktadır. Evinizde devrilebilecek eşyaların daha fazla olduğu odalardan uzak durmanız gerekmektedir. Koridorlar çoğunlukla iç duvarlarla çevrili olduğu için diğer odalara oranla daha güvenilirdir.

DIŞ DUVARLARDAN UZAK DURUN

Cam, pencere, dışarıya bakan duvar ve kapılardan, aydınlatma tesisatı veya armatürü gibi üzerinize düşecek her tür eşyadan uzak durmalısınız. Deprem anında balkon, merdivenler ve dışarıya bakan duvar ve kapılar en tehlikeli konumlardan önde gelir. Ayrıca apartmanların dış duvarları da deprem anında hayati açıdan risk taşımaktadır.

HAYAT ÜÇGENİ ÖNEMİ

Koltuk, sandık, çamaşır makinesi gibi eşya yanına çömelerek veya uzanarak kendinize hayat üçgeni oluşturmalısınız. Başınızı iki elinizin arasına alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korumalısınız. Çök-Kapan-Tutun hareketin yapmalısınız.

Sarsıntı geçene dek beklemelisiniz. Sarsıntı geçtikten hemen sonra açıksa ocak, fırın ve ısıtıcıları kapatmalısınız. Ardından gaz ve su vanalarını da kapatarak artçı depremlere önlem olarak evi hemen terk etmelisiniz. Özellikle artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açtığı için kesinlikle evde kalma konusunda ısrarcı davranmamalısınız.

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Depremde güvenli yaşam alanı oluşturun
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