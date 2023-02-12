Depremde güvenli yaşam alanı oluşturun

Kahramanmaraş ve 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğu tespit edildi. 24 binin üzerinde can kaybının yaşandığı ve ağır yaralıların olduğu deprem bölgesinde enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Depremin yıkıcı etkisini minimum zararla atlatmak için evde alınacak önlemler hayati önem taşıyor.