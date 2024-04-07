Depremde hasar gören kiliseye restorasyon

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan ve 19'uncu yüzyılda inşa edilen Saint İlyas Rum-Ortodoks Kilisesi, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremde ağır hasar aldı. Depremde yıkılan ve ağır hasar gören tarihi eserlerle birlikte kentteki kiliselerin de restore çalışmaları başladı.





VALİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Kilisesinin rölöve (taşıyıcı duvarların tespiti ve detayları belirlenmesi) çalışmalarını inceleyen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, cemaati ile de bir araya gelip sohbet etti. Vali Masatlı, "Barış ve kardeşlik duyguları ile inşa ettiğimiz şehir: Hatay" paylaşımında da bulundu.





"ACININ DİLİ, IRKI, DİNİ OLMAZ

Bin 600 kişilik cemaate sahip Samandağ Saint İlyas Rum Ortodoks Kilisesinin papazı Abdullah Yumurta, Hatay'daki hoşgörü ve dayanışma kültürüne dikkat çekerek, "Acının dili, ırkı, dini olmaz. Aynı acıyı yaşadık, aynı havayı soluduk, aynı sudan içtik. Kilisemiz depremde ağır hasar almıştı. Tekrar ayağa kaldırmak için çalışmalar devam ediyor.





"HATAY'IMIZI EL BİRLİĞİYLE YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Devletimize çok teşekkür ederiz. Sayın Valimiz bizzat gelip çalışmaları takip etti. Ekipler çok titiz çalışıyor. Buralar, yine eskisi gibi dolup taşacak. Hatay'ımızı el birliğiyle yeniden ayağa kaldıracağız. Başta devletimiz olmak üzere Sayın Hatay Valimize çok teşekkür ederiz. Eskisi gibi yine Paskalya ve Noel bayramımızı beraber kutlayacağız" dedi.



