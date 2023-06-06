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Giriş Tarihi: 7.6.2023

Depremde kaybolan Sude’nin cesedi 120 gün sonra bulundu

Depremde kaybolan Sude’nin cesedi 120 gün sonra bulundu
Adıyaman'da 6 Şubat depreminin enkaz kaldırma çalışmaları esnasında bulunan cesedin, 120 gündür kayıp olarak aranan Sude Nur Duran'a ait olduğu belirlendi. Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapan bir kepçe operatörü bir kadın cesediyle karşılaşarak durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, cesedin kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Sude Nur Duran'a ait olduğu tespit edildi. Duran'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Duran'ın Yozgat Bozok Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi olduğu, tatil amacıyla ailesinin kaldığı Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi üzerindeki evlerine gelerek, burada depreme yakalandığı öğrenildi. Sude Nur Doğan'ın annesi, babası ve erkek kardeşinin de depremde hayatını kaybettiği belirtildi.

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Depremde kaybolan Sude’nin cesedi 120 gün sonra bulundu
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