Depremde kızları sayesinde yönünü bulan görme engelli anne anlattı!



'ŞEHRİ TERK ETMEK ZORDU, AİLEMİZDEN 13 KİŞİYİ KAYBETTİK'

"Bina yan yattığında bu kadarmış" diye düşünüyorsunuz diyen Araman, şöyle devam etti:

"Çok korkutucu bir şey. Her taraf dağılmıştı, aradığımızı bulamıyorduk. 15-20 dakika içeride kaldık. Kızlarım sayesinde deprem anında yönümüzü bulduk. Kızlarım ve kardeşimle el ele tutuştuk, ayakkabılarımızı giydik ve duvara tutunarak tek sıra halinde dışarı çıktık. Koskocaman mahalle sessizliğe bürünmüştü. Mahalleden birkaç kişinin sesi geliyordu. Daha sonra açık alana yöneldik. Binaların yıkılması nedeniyle bazı sokaklar kapalıydı. 5-6 saat o alanda kaldık. Şehri terk etmek zordu. Depremde ailemizden 13 kişi vefat etti. Köydeki eve gittik. Babam kümesleri boşalttı orayı ev gibi yaptık ve yaklaşık 10 gün orada kaldık. Soğuktu ve sarsıntılar devam ediyordu. Bodrum'a da kızlarım için geldik. Çünkü çok korkmuşlardı" dedi.