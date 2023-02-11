Depremde yaşadıkları korku dolu anları anlattılar: ‘Artık bittik’ dedim

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki, 10 ili etkileyen iki depremin ardından, Doğu Karadeniz'de halk depremzedeler için seferber oldu. Evlerin yanı sıra oteller de deprem bölgelerinden tahliye edilen depremzedelere kapılarını açıyor. Kahramanmaraş'ta uykuda yakalandıkları depremde hasar gören evlerinden sağ kurtulan 6'sı çocuk, 13 kişi, Gümüşhane'de yerleştirildikleri 5 yıldızlı otelde, yaşadıkları korku dolu günleri unutmaya çalışıyor. Kahramanmaraş'ta depreme 9 katlı apartmanın 6'ncı katında yakalanan 2 çocuk annesi Asuman Çanga, "Yatak beni atınca uyandım ve depremi hissettim. Oğlumu alıp, kızımın yanına koştum. Çocuklarımın ellerini tutup, kelimeişahadet getirdik. Son anımızı, teslim olmayı beklemeye başladık. O anda sarsıntı durdu. Durunca komşularımız kapımızı çaldı. Bize destek oldular ve hep birlikte sokağa indik. Sokağa indiğimizde herkesin arabalara binip gittiğini gördük. Eşim yanımda olmadığı için kendimi çok yalnız hissettim. Bizim evlerimiz yıkılmadı ama o anda üzerime döküntüler geldi. Sağ olsun otel bize kapılarını bize aile sıcaklığını yaşattılar. Bunun için onlara minnettarım" dedi.