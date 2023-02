Depremde yaşadıkları korku dolu anları anlattılar: ‘Artık bittik’ dedim

'HER ŞEY BURAYA KADARMIŞ' DEDİM'

Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde ağır hasar alan 4 katlı apartmandan çıkarak kendisini sokağa atan Gülnaz Çanga da, "Sarsıntının bizi yatakta atmasıyla uyandık. Çocuklarımı toplayıp yanıma aldım. Sarsıntı durmuyordu; ben artık bittik' dedim. Çocuklarıma şehadet getirmelerini söyledim. İçimden 'her şey buraya kadarmış' dedim. Sarsıntı durduğu an çocuklarımı aldım ve dışarı çıktım. Her şey yerle bir oldu, elimizden bir şey gelmiyor. Düşündükçe bile çok kötü oluyorum. Sabaha kadar yağmurun altında bekledik. Sarsıntı devam ediyordu. O gece sabah olmadı. Orada kalanlar çok zor durumda. Kuzenlerim enkaz altında. Dayımın vefat haberini yeni aldım. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Çocuklarımızın hayatını kurtarmak için çıktık" diye konuştu.