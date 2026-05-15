Depremde zarar görmüştü: Tarihi Mestanzade Camii yeniden ibadete açıldı

Asrın felaketinde hasar gören tarihi Mestanzade Camii, Cuma namazıyla yeniden cemaatiyle buluştu. Adana'nın tarihi ve manevi yapılarından biri olan caminin yeniden ibadete açılması kentte memnuniyetle karşılanırken, vatandaşların yoğun katılım gösterdi.

Mestanzade Camii'nin tekrar ibadete açılması nedeniyle düzenlenen törene Adana Valisi Mustafa Yavuz ile birlikte vatandaşlar katıldı. Deprem sonrası zarar gören tarihi yapıların yeniden ayağa kaldırılması adına yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken vatandaşlar, caminin yeniden ibadete açılmasını "manevi bir yeniden doğuş" olarak değerlendirdi. Seyhan İlçesinde yer alan 400 kişi kapasiteli Mestanzade Camii, Hacı Mahmut Ağa tarafından 1682 tarihinde inşa ettirilmişti.

