Deprem Duası - Depremde Okunacak Dualar Nelerdir? İşte Deprem Anında ve Olmadan Önce Okunacak Dualar

Son yıllarda çeşitli illerimizde meydana gelen depremler vatandaşları korkuttu. Can kayıplarına neden olan doğal afetin yanı sıra deprem uzmanlarından gelen açıklamalar da gelecek için endişeye düşürüyor. Deprem duası okuyarak bu afetten Allah'a sığınmak ve yardım dilemek isteyenler için çeşitli duaların okunması tavsiye edilmektedir. Deprem duası ve depremden korunma duası başlıkları ile araştırma yapanlar doğru yerdeler. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in deprem ve diğer felaketlere karşı okuduğu duaya bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

DEPREM DUASI

Birçok kaynakta yer alan bilgiye göre, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAS) deprem ve her türlü felakete karşı okuduğu dua şu şekilde;

"Allah'ım! Yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım, yüksek yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın gelip beni aldatmasından, senin yolunda savaş esnasında düşmandan kaçarken ölmekten ve zehirli hayvanların sokmasıyla ölmekten sana sığınırım."

DEPREMDEN KORUNMA DUASI

"Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)

"Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."

Anlamı: "O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."

"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."

Anlamı: Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru

"Allahümme lâ tektülnâ bi gadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlik."

Anlamı: Allahım, bizi gazabınla öldürme. Azabınla helâk etme! Bunlardan önce bize afiyet ver.

İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine "Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum." denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti: "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali.".

Peygamber Efendimiz (SAV), rüzgarlı havalarda şu duayı okurdu:

"Allah'ım, senden bunun hayrını ve bunda olan menfaatlerin da hayrını ve bunun gönderiliş maksadındaki hayrı da istiyorum. Bunun şerrinden, bunda olanın şerrinden, bununla gönderilen şeyin şerrinden de sana sığınıyorum." (Buhari)