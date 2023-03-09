Depremden tam 50 saat sonra enkazdan böyle kurtulmuş...

Pazarcık'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Murat Pancar ve ailesinin yaşadığı Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Buse Apartmanı yıkıldı. Murat Pancar ile eşi Birgül (40), kızları Mislina (20) ve Melike Pancar (19) enkaz altında kaldı. Murat Pancar, enkazda hava boşluğu bulup, depremin 50'nci saatinde kendi imkanlarıyla sağ çıktı, daha sonra da eşi ve 2 kızını yaralı kurtarıldı.

Yaşadığı süreci anlatan Murat Pancar, "Gece saat 03.30 da kalkıp mutfağa gittim. Ekmek arası bir şeyler yedim. Balkona çıktım. 04.17'de deprem beni tavana vurdu. Deprem beni tavana vurunca koltukların arasına düştüm. Orada 50 saat kurtarılmayı bekledim. Enkazın arasından hava boşluğu buldum. Orada Allah'a yalvardım. Enkazdan kendi imkanlarımla çıktım. Duvara vurunca bir boşluk oluştu. Ellerimle kazarak çıktım. Baktım ki herkes bağırıyor. 'Kurtarın, imdat' diye sesler vardı. Enkaz altında ailem de vardı. Bağırdım, çağırdım. Birileri ellerinde hiltiyle geldi. Ailemi banyo tarafından çıkardık. Ben çıktıktan 3 saat sonra ekiplerin yardımıyla ailemi de çıkardık" diye konuştu.