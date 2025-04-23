Haberler Yaşam Haberleri Depreme 23 Nisan gösterisinde yakalandılar!
Giriş Tarihi: 23.4.2025 17:04 Son Güncelleme: 23.4.2025 17:38

Depreme 23 Nisan gösterisinde yakalandılar!

Kocaeli Körfez İlçesinde bulnan Körfezkent İlkokulu’nda 23 Nisan kutlamaları sürerken meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, okul bahçesinde büyük paniğe yol açtı. Kutlama programı aniden durduruldu, öğrenciler güvenli alana alındı. İşte o anlar...

ABBAS ÇAKAR
Depreme 23 Nisan gösterisinde yakalandılar!

Kocaeli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle yarıda kaldı. Körfez ilçesindeki Körfezkent İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla devam eden kutlama programı sırasında, saat 12.49'da gerçekleşen şiddetli sarsıntı paniğe neden oldu.

Depremin hissedilmesiyle birlikte okul bahçesinde bulunan yüzlerce kişi bir anda panik yaşadı. Öğrencilerin bir kısmı ağlarken, öğretmen ve veliler, çocukları sakinleştirerek hızla güvenli bölgelere yönlendirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Depreme 23 Nisan gösterisinde yakalandılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz