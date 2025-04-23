Depreme 23 Nisan gösterisinde yakalandılar!

Kocaeli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle yarıda kaldı. Körfez ilçesindeki Körfezkent İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla devam eden kutlama programı sırasında, saat 12.49'da gerçekleşen şiddetli sarsıntı paniğe neden oldu.

Depremin hissedilmesiyle birlikte okul bahçesinde bulunan yüzlerce kişi bir anda panik yaşadı. Öğrencilerin bir kısmı ağlarken, öğretmen ve veliler, çocukları sakinleştirerek hızla güvenli bölgelere yönlendirdi.