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Giriş Tarihi: 12.2.2023 17:01

Depremin mucizesi Hatice Ömür bebek

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depreme Hatay Defne’de yakalanan ve 9 aylık hamile olan Gülşan Dağlı (40), depremden kurtulduktan sonra kardeşiyle birlikte İstanbul’a geldi. Dağlı, 11 Şubat’ta İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bebeği Hatice Ömür’ü sağlıklı bir şekilde kucağına aldı.

Dilan KAYA Dilan KAYA
Depremin mucizesi Hatice Ömür bebek

Deprem olduğunda uyuduğunu ve sarsıntıyla uyandığını söyleyen Dağlı, "Eşim beni sakinleştirdi. Oturdum depremin geçmesini bekledim. Yatak odası dolabı üstümüze düştü ama yatak başlığı vardı altında kalmadım. Kapı kilitlenmişti dışarı çıkamadım eşim pencereden çıkıp balkona geçti beni de balkondan aldı 4'üncü kattaki evimizin balkonundan yangın merdivenine geçip çıktık. Çok şükür canımızı kurtardık" dedi.

14 YIL SONRA TÜP BEBEKLE HAMİLE KALMIŞTI

Bir çocukları daha olduğunu söyleyen Gülşan Dağlı, ikinci bebekleri Hatice Ömür'e tüp bebek yöntemiyle hamile kalmıştı. Onu kaybedeceğinden çok korktuğunu dile getiren Dağlı, şöyle devam etti: "Çok şükür kurtulduk, bebeğimi sağlıklı bir şekilde aldım. Benim zaten doğumum vardı. Böyle bir deprem yaşayınca kendimiz zaten evden zor kurtardık. Erkek kardeşim İstanbul'dan geldi hamile olduğum için beni buraya getirdi beni. Yolda doğum doğum süreci de başlamıştı zaten. Beni hemen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirdiler yatışımız yapıldı. Bebeğimi sağ salim kucağıma aldım. Çok mutluyum şu an. Bizimle burada hastanede de çok güzel ilgilendiler. En azından çocuklarım sağ biz hayattayız. Evimizin yıkılıp yıkılmadığını bilmiyoruz. Şu süreçte tamamen toparlanmadan evimize dönemeyiz."

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Depremin mucizesi Hatice Ömür bebek
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