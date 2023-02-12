Depremin mucizesi Hatice Ömür bebek

Deprem olduğunda uyuduğunu ve sarsıntıyla uyandığını söyleyen Dağlı, "Eşim beni sakinleştirdi. Oturdum depremin geçmesini bekledim. Yatak odası dolabı üstümüze düştü ama yatak başlığı vardı altında kalmadım. Kapı kilitlenmişti dışarı çıkamadım eşim pencereden çıkıp balkona geçti beni de balkondan aldı 4'üncü kattaki evimizin balkonundan yangın merdivenine geçip çıktık. Çok şükür canımızı kurtardık" dedi.

14 YIL SONRA TÜP BEBEKLE HAMİLE KALMIŞTI

Bir çocukları daha olduğunu söyleyen Gülşan Dağlı, ikinci bebekleri Hatice Ömür'e tüp bebek yöntemiyle hamile kalmıştı. Onu kaybedeceğinden çok korktuğunu dile getiren Dağlı, şöyle devam etti: "Çok şükür kurtulduk, bebeğimi sağlıklı bir şekilde aldım. Benim zaten doğumum vardı. Böyle bir deprem yaşayınca kendimiz zaten evden zor kurtardık. Erkek kardeşim İstanbul'dan geldi hamile olduğum için beni buraya getirdi beni. Yolda doğum doğum süreci de başlamıştı zaten. Beni hemen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirdiler yatışımız yapıldı. Bebeğimi sağ salim kucağıma aldım. Çok mutluyum şu an. Bizimle burada hastanede de çok güzel ilgilendiler. En azından çocuklarım sağ biz hayattayız. Evimizin yıkılıp yıkılmadığını bilmiyoruz. Şu süreçte tamamen toparlanmadan evimize dönemeyiz."