Depremzede adaylara YKS’de ek kontenjan

8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı. Adaylar 26 Şubat tarihine kadar başvuru yapabilecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin internet sitesindeki Aday İşlemleri Sistemi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek yapabilecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da depremzede adaylara pozitif ayrımcılık yapıldı. Depremzede öğrencilere bu yıl da hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde ek kontenjan verilecek.YKS başvurularının başlamasıyla birlikte ÖSYM tarafından ilgili Başvuru Kılavuzu da yayımlandı. Buna göre sınav 81 ilde uygulanacak. Geçen yıl depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da sınav yapılmayacağı açıklanmıştı. Bu yıl bu 4 ilde de sınav yapılacak. Bölge denetimlerine göre bu kararın değişebileceği öğrenildi.