Depremzede babanın umudu DNA testiyle son buldu! 3 yıl sonra mezarı bulundu

BİR AİLE ENKAZDA YOK OLDU

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Gözde Apartmanı tamamen çöktü. Apartmanda yaşayan Karaca ailesi de enkaz altında kaldı. Enerji firmasında şef olarak çalışan 4 çocuk babası Fatih Karaca, gece vardiyasında olduğu için hayatta kaldı. Ancak ailesinin büyük bölümünü kaybetti. Çalıştığı araziden hızla evine giden Karaca, 2'nci katında oturdukları Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki 6 katlı Gözde Apartmanı'nın yıkıldığını gördü. Karaca'nın eşi Duygu (41), çocukları Mehmet (16), Sıla (16), Adile Nur (17), İrem (13), annesi Adile Karaca (68) ve kayınvalidesi Havva Olamcam (66) enkaz altında kaldı. Ailenin çocuklarından biri olan 13 yaşındaki İrem Karaca'ya ise ulaşılamadı. Yapılan aramalara rağmen genç kızın cenazesinin bulunamadığı düşünülüyordu.

BABA UMUDUNU KAYBETMEDİ

Kızından hiçbir iz bulamayan Fatih Karaca, yıllarca onu aradı. Kızının bir gün bulunabileceğine inanan baba, yaşadığı özlemi kaleme aldığı bir şiirle dile getirdi.

"Neredesin İrem, çıkıp gelsene" sözleriyle başlayan şiir kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve deprem felaketinin en hüzünlü hikâyelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Karaca, üç yıl boyunca kızının akıbetini öğrenebilmek için yetkililere başvurmaya devam etti.