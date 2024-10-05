Depremzede Beyza kanseri yendi, kitap yazdı





YAŞADIKLARINI KALEME ALDI, KADINLARA İLHAM OLDU

Beyza Uysal, tüm bu olumsuzlara rağmen küçük oğlu Muhammet Kutay ile birlikte hayata sımsıkı sarıldı. Kahramanmaraş'ta hayatını sürdüren Uysal, deprem günü ve sonrasında yaşadıklarını kaleme aldı. İki ay önce 'Son akşam yemeği' ismini verdiği kitabını çıkardı. 20 yıllık hayat arkadaşını ve ilk göz ağrısı oğlunu toprağa veren Beyza Uysal, hayata bakış açısıyla birçoğu kadın olmak üzere birçok kişiye de ilham oldu. Duygularını SABAH'a anlatan Beyza Uysal, "Hem depremi hem de kanseri yendim. Allah bana iki kez hayatta kalma şansını verdi. Bunu bilerek hayata sımsıkı sarılıyorum. Böyle olunca birçok kişiye hayatta kalmanın yollarını gösteriyorum. Benimle konuştuktan sonra intiharın eşiğinden dönen kadınlar oldu. Hep onlara nasıl iyi gelebilirim onu düşünüyorum. Ayakta nasıl dimdik duracaklarını söylüyorum. Çünkü acılarımız, yaşanmışlarımız aynı. Hepimizin kayıpları var. Yaptığımız şey birbirimize ilaç olmak. Konuştukça da 'Beyza yapmış, biz de yapabiliriz' diyerek yeniden hayata tutunuyorlar. Böyle olunca ben de mutlu oluyorum" dedi.



Beyza Uysal, kitabında enkaz altında eşiyle son konuşmasına da yer verdi. Eşi Nejat Atahan Uysal'ın kendisine, 'Son nefesimi veriyorum. Cennette görüşürüz' dediğini anlattı. Uysal, kitabın devamını ve bir roman yazmak istediğini dile getirdi.