Depremzede çocukların okul ihtiyaçları gönüllülerden

Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta gönüllüler okul öncesi bin çocuğun kırtasiye ve ayakkabı ihtiyaçlarını karşıladı. Faaliyetin öncüsü berber Fatih Akpınar "Küçük bir hediye, bir kalem, bir defterle bile çok mutlu oluyorlar" dedi. Kahramanmaraşlı berber ve Bir Tebessüme Değer Derneği Başkanı Fatih Akpınar, 8 yıl önce ücretsiz tıraş ettiği çocukların mutluluğuna şahit olduktan sonra bunu daha da devam ettirebilmek için 'Bir Tebessüme Değer Derneği'ni kurdu.

Deprem öncesi de çocuklar için birçok faaliyet gerçekleştiren Akpınar, 6 Şubat'taki asrın felaketi depremlerin ardından da hiç durmadı. Gönüllü ekibi ve hayırseverlerin de desteği ile kentin en ücra köşelerindeki çocuklara bile ulaşmaya başardılar. Akpınar ve ekibi aldıkları kırtasiye malzemelerini, okul çantalarını ve ayakkabıları kapı kapı dolaşıp çocuklara dağıttı. Depremden önce olduğu gibi depremden sonra çocukların her zaman yanında olduklarını söyleyen Bir Tebessüme Değer Derneği Başkanı Akpınar, "Onların ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ediyoruz. Onların bir gülüşü bize güç veriyor. Bu da daha çok çocuğa ulaşmamız gerektiği konusunda bize motivasyon sağlıyor. Onları güldürmeye devam edeceğiz" dedi.