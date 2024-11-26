Depremzede kadın derede ölü bulundu: Kızı, damadı ve 4 torununu kaybetmişti...

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin kırsal Çolaklar Mahallesi'ndeki merada hayvancılık yapan ve ailesiyle birlikte çadırda kalan Dudu Göğebakan (58) sabah erken saatlerde çadırdan ayrıldı. Göğebakan'ı çadırda göremeyen ailesi, çevrede yaptıkları aramada Karasu Deresi'nde yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri Göğebakan'ın suda boğularak öldüğünü tespit etti.

Dudu Göğebakan'ın 6 Şubat depreminde kızı, damadı ve 4 torununu kaybettiği ve bir süre psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.