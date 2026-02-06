Depremzede kardeşlerin hayata tutunma mücadelesi: Sıfırdan başladılar, açtıkları dükkanla yeniden ayağa kalktılar

Deprem anında yaşadıkları korkuyu unutamadıklarını belirten 2 çocuk babası Burhan Çoban saniyelerle kurtulduklarını söyledi. Kuzenlerini Adıyaman'da kaybettiklerini dile getiren Çoban, Malatya'nın halen toparlanma sürecinde olduğunu ifade ederek devletin bölgede yoğun şekilde çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Çoban, "Ülke olarak verdiğimiz bir sınavdı. Deprem anındaki şokla insan ne yapacağını bilemiyor. Biz ilk depremde içerideydik, sabahladık. Sonra da çocuklar olduğu için mecbur içeri girdik. İki depremde de evin içinde yakalandık. Biz 15 saniyede çıktık binamızdan. 15 saniye geç çıksaydık biz de binanın altında enkazda kalacaktık. Adıyaman'da bizim kuzenlerimiz vefat etti. Malatya halen toparlanma aşamasında, devlet büyüklerimiz çalışıyor. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, zor bir sınavdı. Kırıkkale'de bir hafta kaldıktan sonra mesleğimiz olan çiğköfte işine yöneldik. Daha öncesinde yaptığımız bir meslek yoktu. Biz de tarifimizi yenileyerek bütün gücümüzü toplayıp küçük bir dükkanla bu işe başladık. Sonucunda dükkanımızı büyüttük" dedi.

Kırıkkale'ye geldikten sonra çiğköfte işiyle hayata yeniden başladıklarını anlatan Burhan Çoban, küçük bir dükkanla başladıkları işlerini zamanla büyüttüklerini söyledi. Bir çocuk babası Erkan Çoban ise aradan yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen yaşananların unutulmadığını belirterek, depremde birçok yakınlarını kaybettiklerini dile getirdi. Deprem sonrası devletin afet bölgesinde yürüttüğü konut ve altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Çoban, "Yaklaşık 3 yıl oldu, halen aklımızda, rüyalarımızda. Unutmak mümkün değil. Çok büyük acılara sahip olduk. Yakın çevremizden tanıdığımız insanları kaybettik. Kendi ailemizden kaybımız olmadı ama akrabalarımızdan kaybımız oldu. Onların kaybı halen içimizde, yüreğimizde. Rabbim hepsinin mekanını cennet etsin. Bir gecede hayatımız altüst oldu. Evimizi ve iş yerimizi kaybettik. Kendimizi yolda bulduk, küçük çocuklarımız vardı. Birkaç gün Malatya'da bulunmak zorunda kaldık. Kırıkkale'de günlerimiz çok şükür iyi geçiyor. Biz çocukluktan beri esnafın içindeyiz. İşten eve, evden işe. O şekilde hayatımız devam ediyor. İşimizin başındayız çok şükür kardeşimle beraber. Kırıkkale halkına teşekkür ediyoruz, ilk günden bugüne kadar devamlı destek oldular" diye konuştu.

Çoban kardeşler, hem devletin deprem bölgelerinde yürüttüğü yeniden yapılanma çalışmalarının hem de Kırıkkale halkının dayanışmasının kendilerine güç verdiğini ifade etti.