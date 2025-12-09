Depremzede konteynerleri çobanların yeni yuvası oldu

Onarımla altlarına tekerlek takılarak mobilize edilen 40 konteyner, yaylalara koyunlarını otlatmak üzere çıkan yetiştirici ailelere teslim edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen teslim töreninde konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, gıda arz güvenliği nedeniyle özellikle tarım ve hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

100 KONTEYNER TESLİM EDİLECEK

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, mera ve yaylalarda çobanlık yapan üreticilerin sosyal yaşam şartlarını iyileştirmek için Çoban Evi projesini hayata geçirdiklerini, ilk etapta 40 olmak üzere toplamda 100 konteynerin tadilatlarının ardından üreticilere verileceğini ifade etti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılınç ve Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da destekleri için Malatya Valiliğine ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.

'ÇADIRDA BARINMAK ZOR'

Hayvan yetiştiricisi Abuzer Meşe ise yaylalarda yağmurda ve rüzgarda çadırda barınmanın zor olduğunu, bu nedenle konteynerlerin çoban evine dönüştürülerek kendilerine verilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.