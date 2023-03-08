Haberler Yaşam Haberleri Depremzede Nurgül’den afetzedelere ekmek
Giriş Tarihi: 8.3.2023

Depremzede Nurgül’den afetzedelere ekmek

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Depremzede Nurgül’den afetzedelere ekmek
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Yeşildere mahallesinde yaşayan 4 çocuk annesi Nurgül Işık Çelebi, nakliyecilik yapan eşinin sağlık sorunları nedeniyle çalışmaması üzerine, 10 kilogram unla işe başladı. Ekmek, yufka ve yöresel ürünler yaparak geçimini sağlayan Çelebi, yaşadığı deprem şokunun ardından yardım için harekete geçti. Ekmek yaparak depremzedelere ulaştıran Çelebi, "İlk gün su ve doğalgaz kesintileri nedeniyle fırın çalışmayınca ikinci gün işe sarıldık. Yöresel yemeklerimizden hazırlayıp yıkılan köylerdeki hemşerilerimize ulaştırdık. Karınca kararınca afetzedelerin yanında olmaya çalıştık" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: CHP'li Yarkadaş 6'lı koalisyon masasında yaşananları anlattı: Akşener masayı yine terk etti! Mescitte 15 dakika pazarlık
CHP yandaşı gazeteci o gün neler yaşandığını aktardı: Akşener 'yeter' diye bağırdı...
AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu! Marmara Tekirdağ açıklarında deprem
Son dakika: Bakan Bilgin'den flaş EYT ve geçici işçi düzenlemesi açıklaması
CHP'li Barış Yarkadaş, Meral Akşener'i hedef aldı! İYİ Parti'den çok sert karşılık geldi: Bu trolü kim konuşturuyor, kim susturacak?
SON DAKİKA: CHP yandaşı yazar 'Kendi etti kendi buldu' diyerek Akşener'i topa tuttu: Yüzü bu yüzden simsiyahtı...
Kayseri'de peş peşe depremler meydana geldi! AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile duyurdu! Kayseri 6 dakikada 3 kez sarsıldı...
SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den 6'lı koalisyona dönen Akşener'e: Yaptığın yüzsüzlük ve ilkesizliğin daniskasıdır
SON DAKİKA: CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil istifası sonrası CHP'lileri suçladı: Partinin parasına yazık kardeşim!
SON DAKİKA: Meral Akşener masayı birbirine katmış: Belediye başkanın bile senin kazanamayacağını söyledi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremzede Nurgül’den afetzedelere ekmek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA