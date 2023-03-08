Depremzede Nurgül’den afetzedelere ekmek

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Yeşildere mahallesinde yaşayan 4 çocuk annesi Nurgül Işık Çelebi, nakliyecilik yapan eşinin sağlık sorunları nedeniyle çalışmaması üzerine, 10 kilogram unla işe başladı. Ekmek, yufka ve yöresel ürünler yaparak geçimini sağlayan Çelebi, yaşadığı deprem şokunun ardından yardım için harekete geçti. Ekmek yaparak depremzedelere ulaştıran Çelebi, "İlk gün su ve doğalgaz kesintileri nedeniyle fırın çalışmayınca ikinci gün işe sarıldık. Yöresel yemeklerimizden hazırlayıp yıkılan köylerdeki hemşerilerimize ulaştırdık. Karınca kararınca afetzedelerin yanında olmaya çalıştık" dedi.