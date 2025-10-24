Depremzede öğretmen protezlerine kavuştu

Asrın deprem felaketine Kahramanmaraş'taki evinde yakalanan 53 yaşındaki okul müdürü İsmet Kaya, çöken binanın enkazı altında 48 saat boyunca mahsur kaldı. Kurtarıldıktan sonra tedavi sürecini İstanbul ve Afyonkarahisar'daki hastanelerde geçiren ve bir süre yürüyemeyen İsmet Kaya, biyonik protezler sayesinde hayata tutundu. Yaşadığı büyük travmanın ardından zor günler geçirdiğini belirten İsmet Kaya, "Depremde enkazın altında kaldım. 6 katlı binanın zemin katında oturuyorduk. 48 saat sonra çıkarıldığımda bilincimi kaybetmiştim. İki bacağım kesildi. Uzun bir tedavi sürecim oldu. O günlerde emekli olmayı düşündüm. Fakat anladım ki insanı hayata bağlayan şey, sevdiği işi yapmaktır. Okulum, öğrencilerim, öğretmen arkadaşlarım beni bekliyordu. Milli Eğitim Müdürlüğümüzde bu süreçte bana çok yardımcı oldu. Görevime dönünce şunu anlardım ki beni hayata öğrencilerim, velilerim ve öğretmen arkadaşlarım bağladı" dedi. Aylar süren fizik tedavinin ardından biyonik protez bacaklarıyla yeniden yürümeye başlayan Kaya, "Bedenimin bir kısmını kaybettim ama mesleğimi değil. Eğitim benim için sadece iş değil, yaşam biçimi. Çocuklar sayesinde yeniden doğdum. Bana en iyi terapi öğrencilerimn oldu. Okulda görevime tam zamanlı olarak devam ediyorum. Aslında benim burada görevime devam etmem öğrencilerime pes etmemenin ve her şeyin yeniden kurulabileceğinin en canlı örneği oldu" diye konuştu.