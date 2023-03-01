Depremzedelere yardım yolunda hayatını kaybetti

Asrın felaketinin ardından bölgeye yardıma koşan vatandaşlardan biri de Van'da yaşayan fabrika işçisi 22 yaşındaki İshak Parlak'tı. Van'dan 6 arkadaşıyla birlikte yola çıkan Parlak, Malatya'ya yardım götürdü. Malatya'daki depremzedelere yardımlarını ulaştıran Parlak ve arkadaşları, buradan İstanbul'a doğru yola çıktı.Parlak ve arkadaşlarının aracı, Kayseri-Yeşilhisar mevkiinde bozuldu. Yol kenarına park edilen araca kamyon çarptı. Kazada ağır yaralanan Parlak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Parlak'ın cenazesi Van'da son yolculuğuna uğurlandı. Parlak ile birlikte Malatya'ya yardıma giden arkadaşı, "Parlak insanlara yardım edeceği için mutluydu. Benim içimde ise korku vardı. Yolda lastiğimiz patladığı hâlde gitmekten vazgeçmedi, yardımları ulaştırmak istedi" dedi.