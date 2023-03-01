Haberler Yaşam Haberleri Depremzedelere yardım yolunda hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 2.3.2023

Depremzedelere yardım yolunda hayatını kaybetti

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Depremzedelere yardım yolunda hayatını kaybetti
Asrın felaketinin ardından bölgeye yardıma koşan vatandaşlardan biri de Van'da yaşayan fabrika işçisi 22 yaşındaki İshak Parlak'tı. Van'dan 6 arkadaşıyla birlikte yola çıkan Parlak, Malatya'ya yardım götürdü. Malatya'daki depremzedelere yardımlarını ulaştıran Parlak ve arkadaşları, buradan İstanbul'a doğru yola çıktı.



Parlak ve arkadaşlarının aracı, Kayseri-Yeşilhisar mevkiinde bozuldu. Yol kenarına park edilen araca kamyon çarptı. Kazada ağır yaralanan Parlak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Parlak'ın cenazesi Van'da son yolculuğuna uğurlandı. Parlak ile birlikte Malatya'ya yardıma giden arkadaşı, "Parlak insanlara yardım edeceği için mutluydu. Benim içimde ise korku vardı. Yolda lastiğimiz patladığı hâlde gitmekten vazgeçmedi, yardımları ulaştırmak istedi" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Provokasyon merkezi 23 derece'nin sahibi Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı
Son dakika: Başkan Erdoğan 'seçim tarihi' tartışmalarına son noktayı koydu: Millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacak
SON DAKİKA! Alanya'da korkunç olay: Vicdansız koca eşi yerde cansız yatarken Instagram'da vakit geçirmiş
İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
Yunanistan'daki tren kazasında ölü sayısı artıyor! 3 günlük yas ilan edildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türk futbolundan depremzedeler için Omuz Omuza Bağış Kampanyası: Bölgedeki ihtiyaçlar karşılanacak
'Elbistan il olsun' sloganlarını durdurmuştu! Devlet Bahçeli'nin sözlerini böyle çarpıttılar
İBB yönetiminde akıl tutulması! Bütçede kentsel dönüşüme yer yok: Sınıfta kaldılar
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremzedelere yardım yolunda hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA