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Giriş Tarihi: 8.2.2023 04:37

Depremzedelerin bir kısmı uçakla Antalya'ya getirildi

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Şanlıurfa, Adana ve Hatay'daki depremzedelerin bir kısmı, Antalya'ya geldi.

AA
Depremzedelerin bir kısmı uçakla Antalya’ya getirildi

Şanlıurfa ve Adana'dan kalkan iki uçakla Antalya Havalimanı'na gelen depremzedeler, burada yakınları tarafından karşılandı. Yakınlarına sarılan bazı depremzedelerin gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

ÜCRETSİZ UÇAK TAHSİS EDİLDİ

Yeni doğum yapan kızına yardımcı olmak için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine gittiğini belirten Medine Güler (70), deprem anında bir apartmanın 12'nci katındaki dairede olduklarını söyledi.

Depremde evlerinin yıkılmadığını ancak zarar gördüğünü ifade eden Güler, sonrasında açık alandaki otomobilde kaldıklarını anlattı.

Güler, depremzedeler için ücretsiz uçak tahsis edilmesiyle kızı ve 5 günlük torunuyla Antalya'ya geldiklerini kaydetti.

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Depremzedelerin bir kısmı uçakla Antalya'ya getirildi
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