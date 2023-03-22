Haberler Yaşam Haberleri ‘Depremzedeye konut için AFAD’a zekât verilebilir’
Giriş Tarihi: 23.3.2023

‘Depremzedeye konut için AFAD’a zekât verilebilir’

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Diyanet, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun "Afetzedeler için zekât parasıyla barınma yerleri yapılması", "Depremzedelere zekât verilmesi" açıklamalarına açıklık getirdi. Diyanet yaptığı açıklamada, isteyen vatandaşların ihtiyaç sahibi depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılayabilmek için zekâtlarını verebileceğini bildirdi. Açıklamada "Deprem, sel ve benzeri nedenlerle barınma ihtiyacı ortaya çıkan ve zekât alabilecek durumda olan afetzedelere, kendilerine mülk olarak teslim edilmek üzere zekât parası ile konut yapılabilir. AFAD'ın açtığı özel zekât hesaplarına, zekât almaya hak sahibi olan depremzedelere kalıcı konut yapılması için zekâtların verilmesi uygundur. Zekât dışındaki infak ve bağışlar ile de yardıma muhtaç olanlara ulaşmak ve yaralarını sarmak inancımızın bir gereğidir."

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‘Depremzedeye konut için AFAD’a zekât verilebilir’
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