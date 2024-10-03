Depresyon tedavisinde ışık terapisi umudu

Yeni bir analiz, parlak ışık terapisinin (Bright Night Therapy - BLT), mevsimsel duygusal bozuklukların yanı sıra mevsimsel olmayan depresyon türlerinde de etkili olabileceğini gösterdi. JAMA Psychiatry dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, depresyon hastalarının yaklaşık yüzde 40'ı bu tedaviye yanıt verirken, kontrol grubunda bu oran yüzde 23'tü. BLT, uzun süredir kış aylarında ortaya çıkan mevsimsel duygusal bozukluk (Seasonal Affective Disorder - SAD) için öneriliyordu ancak bu yeni bulgular, depresyonun diğer türlerine sahip kişilerde de işe yarayabileceğini ortaya koydu.