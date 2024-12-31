Depresyon ve kaygı düşük benliğe neden oluyor

Türkiye'de akran zorbalığı her geçen gün artıyor. TÜBİTAK destekli 62 ilde akran zorbalığına yönelik yapılan araştırmaya göre zorbalık yapma oranlarını ilkokulda yüzde 36, ortaokulda yüzde 57 ve lisede yüzde 61 olarak sıralandı. Zorbalığa uğrama oranları ise ilkokulda yüzde 69, ortaokulda yüzde 72 ve lisede yüzde 68 olduğu ifade edildi. Bu oranlara bakıldığında yaklaşık 10 milyon çocuk akran zorbalığına maruz kalıyor. SABAH, alanında uzman psikologlara akran zorbalığını, öğretmenin, ailenin ve çocuğunun bu durumla nasıl baş etmesi gerektiğini sordu.

ZORBALIK, DEPRESYON, KAYGI VE DÜŞÜK BENLİK ALGISINA NEDEN OLUYOR

Uzman Psikolog Gül Demiray: "Okullarda fiziksel zorbalık, sözel zorbalık, ilişkisel zorbalık olarak farklı türlerde zorbalık gözlemleniyor. Akran zorbalığında ailelerin çocuğun ne hissettiğini iyi anlamaya çalışmaları ve ruhlarını inciten şeyleri fark edebilmeleri önceliklidir. Çocukla baş başa zaman geçirerek çocuğunu iyi tanıması, sorunlarını tepkilerini beklentilerini iyi bilmesi, çocuğun yaşadığı problemlerin üstesinden gelebilmesi açısından önemli. Öğretmenler ise eleştirilmeden problemin küçümsemeden ve her zaman çocuğun yanında olduğunu hissettirmesi gerekir. Problemin ne olduğu iyi belirlenirse çocuğa uygun çözümlerin neler olabileceği üzerinde durulabilir ve aileleriyle de birlikte karşılaşabilecek her tür problemle mücadele etmek daha kolay ve etkili olacaktır. Akran zorbalığı konusunda zorba ve mağdurların yaşadığı psikolojik sorunlara bakıldığında zorbalığa uğrayan öğrencilerin uğramayanlara göre daha fazla depresyon, kaygı ve düşük benlik algısı gösterdikleri görülüyor. Çocuğun psikolojik açıdan sağlıklı bir gelişme ve büyüme dönemi geçirebilmesi için bireysel terapi desteği söz konusudur. Bu çocuğun güvende hissetmesine ve kabul edildiğini anlamasına yardımcı olur."

AİLE ÇOCUĞU SUÇLAMADAN, ŞEFKATLE YAKLAŞMALI

Uzman Klinik Psikolog Kevser Karaköse Türk: "Akran zorbalığı, çocuk ve ergen akran gruplarında duygusal, fiziksel ya da sosyal yönden zarar veren, tekrar tekrar yaşanan saldırgan davranışlardır. Ne kadar istenmese de maalesef okul ortamlarında sıkça karşılaştığımız bir durum. Öğretmenler dönem başında bu konuya zaman ayırarak öğrencilere zorbalık kavramını anlatmalı ve hangi davranışların zorbalık olarak kabul edileceğini net olarak söylemeli. Öğretmen zorbalığa uğrayan öğrencilerin yardım istemesini kolaylaştırmalı. Araştırmalara göre öğrenciler en çok korku ve kaygı sebebiyle susuyor. Öğretmen ulaşılabilir olmalı. Aile çocuğu suçlamadan, şefkatle yaklaşmalı. Çocuğun duygularını dinlemeli ve yanında olduğunu ifade etmeli, hissettirmeli. Çocuğun güvenli bir ortamda olduğunu ve korunduğunu hissettirmeli. Çocuğun özgüvenini artırmak için pozitif geri bildirimler vermeli. Aile, okul yetkilileriyle görüşerek durumu paylaşmalı ve çözüm önerileri istemeli. Profesyonel destek almak için gerektiğinde bir uzmana başvurmalı. Akran zorbalığının tedavi yöntemlerinde ise bireysel psikoterapi ve grup terapisi önerilir. Özgüvenin güçlendirilmesi, sosyal ve duygusal becerilerinin geliştirilmesi ilk hedeflerdir."