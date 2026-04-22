Derbi biletlerinde karaborsa operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş – Fenerbahçe futbol müsabakasında karaborsa bilet satışı yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçe tribünlerine ait 1900 adet biletin 31 Ekim 2025 tarihinde satışa çıkarıldığı, 632 adet biletin satışa çıkarıldığı anda tükendiği, yaklaşık 1300 adet biletin ise uzun süre sistem üzerinden satın alınamadığı tespit edildi. Taraftarların bilet satın almaya çalıştıkları sırada Passolig sistemine erişim sağlayamadıkları, bu süreçte şüphelilerin sistemi engelleyerek kalan biletleri toplu şekilde satın aldığı belirlendi.

ÇOK SAYIDA PARA GİRİŞ ÇIKIŞ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin temin ettikleri biletlerin bir kısmını müsabaka öncesinde stadyum çevresinde, bir kısmını ise internet siteleri ile Telegram, WhatsApp ve X gibi sosyal medya platformları üzerinden satışa sundukları öğrenildi. Biletlerin satın alındığı banka ve kredi kartı sahipleri üzerinde yapılan detaylı incelemelerde, aynı internet bağlantısı ve aynı kart bilgileri kullanılarak toplu bilet alımı yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesap hareketlerinde "Maç", "Devir", "Tribün", "Bilet", "GS", "FB", "BJK", "Kombine" açıklamalarıyla çok sayıda para transferi bulunduğu ve şüpheliler arasında düzenli para akışı olduğu ortaya çıkarıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON 15 GÖZALTI

Bazı şüphelilerin hesaplarında olağan dışı para giriş-çıkışlarının tespit edilmesi ve şüphelilerin maç öncesi yoğun iletişim kurduklarının belirlenmesi üzerine, 8 ilde 15 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli, "bilişim sisteminin işleyişini engelleme" ve "değerinin üzerinde bilet satışı yapmak" suçlarından gözaltına alındı. Öte yandan şüpheliler hakkında 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulanırken, şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.