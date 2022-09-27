BJK - FB DERBİ MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte canlı yayın kanalı, muhtemel 11’ler ve bilet fiyatları

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. Spor Toto Süper Lig 8. Haftada oynanacak maç için geri sayım başladı. Taraftarlar Kartalın yuvasında oynanacak maç için biletlerini araştırıyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Peki, derbi ne zaman, hangi kanalda? İşte, BJK-FB derbi maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11 ve bilet fiyatları…
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tarih: 2 Ekim 2022 Pazar günü
Saat: 20.00
Yer: Vodafone Park
Tarihinde 356. Kez mücadele edecek iki takım son karşılaşmalarında 1-1 berabere kaldı. Maçı canlı yayın ile takip edecek taraftarlar canlı izle ekranına yönelecek.
DERBİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ve diğer Süper Lig maçları beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Gedson, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst.
Fenerbahçe: Altay, Alioski, Szalai, Gustavo, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Emre Mor, Valencia, Joao Pedro.
SÜPER LİG 8. HAFTA MAÇ PROGRAMI
1 Ekim Cumartesi
Kasımpaşa-Gaziantep FK (14.30)
Kayserispor-Trabzonspor (17.00)
Ankaragücü-Başakşehir (17.00)
Adana Demirspor-Galatasaray (20.00)
2 Ekim Pazar
Sivasspor-Hatayspor (14.30)
Alanyaspor-Giresunspor (14.30)
Konyaspor-Ümraniyespor (17.00)
Beşiktaş-Fenerbahçe (20.00)
3 Ekim Pazartesi
Karagümrük-İstanbulspor (20.00)