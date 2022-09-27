BJK - FB DERBİ MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte canlı yayın kanalı, muhtemel 11’ler ve bilet fiyatları

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. Spor Toto Süper Lig 8. Haftada oynanacak maç için geri sayım başladı. Taraftarlar Kartalın yuvasında oynanacak maç için biletlerini araştırıyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Peki, derbi ne zaman, hangi kanalda? İşte, BJK-FB derbi maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11 ve bilet fiyatları…