Haberler Yaşam Haberleri BJK - FB DERBİ MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve bilet fiyatları
Giriş Tarihi: 27.9.2022 15:09 Son Güncelleme: 27.9.2022 15:09

BJK - FB DERBİ MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve bilet fiyatları

Süper Lig 8. Hafta heyecanı Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ile katlanıyor. Futbolseverler aranın ardından lige derbi maçı ile dönüş yapacak. Siyah beyazlıların evinde oynanacak maç öncesi sarı lacivertliler çalışmalarını sürdürüyor. Taraftarlar derbi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar? İşte BJK-FB derbisi canlı izle ekranı ve biletler…

BJK - FB DERBİ MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte canlı yayın kanalı, muhtemel 11’ler ve bilet fiyatları

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. Spor Toto Süper Lig 8. Haftada oynanacak maç için geri sayım başladı. Taraftarlar Kartalın yuvasında oynanacak maç için biletlerini araştırıyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Peki, derbi ne zaman, hangi kanalda? İşte, BJK-FB derbi maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11 ve bilet fiyatları…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarih: 2 Ekim 2022 Pazar günü

Saat: 20.00

Yer: Vodafone Park

Tarihinde 356. Kez mücadele edecek iki takım son karşılaşmalarında 1-1 berabere kaldı. Maçı canlı yayın ile takip edecek taraftarlar canlı izle ekranına yönelecek.

DERBİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ve diğer Süper Lig maçları beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Gedson, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst.

Fenerbahçe: Altay, Alioski, Szalai, Gustavo, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Emre Mor, Valencia, Joao Pedro.

SÜPER LİG 8. HAFTA MAÇ PROGRAMI

1 Ekim Cumartesi

Kasımpaşa-Gaziantep FK (14.30)

Kayserispor-Trabzonspor (17.00)

Ankaragücü-Başakşehir (17.00)

Adana Demirspor-Galatasaray (20.00)

2 Ekim Pazar

Sivasspor-Hatayspor (14.30)

Alanyaspor-Giresunspor (14.30)

Konyaspor-Ümraniyespor (17.00)

Beşiktaş-Fenerbahçe (20.00)

3 Ekim Pazartesi

Karagümrük-İstanbulspor (20.00)

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BJK - FB DERBİ MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve bilet fiyatları
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