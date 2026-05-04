Dere taştı, çiftlik sahibi ölümden döndü

Giriş Tarihi: 4.05.2026 10:49

Bursa’da sağanak yağış nedeniyle taşan dere suları, küçükbaş hayvan çiftliğini bastı. Çiftlik sahibi 63 yaşındaki yürüme zorluğu çeken Hüseyin Durmuş ve köpeği, kurtarma ekiplerinin çabalarıyla son anda kurtarıldı. Ölümden dönen Hüseyin Durmuş’un, kendisini almaya gelen Ambulansa, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp binmesi dikkat çekti.

MUHARREM DOĞANTEZ
İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde yoğun sağanak yağış nedeniyle derenin suyu bir anda yükselmeye başladı. Dereden taşan sular, yakındaki küçükbaş hayvan çiftliğini ve yanındaki evi bastı. Köpeği ile birlikte çiftlikte mahsur kalan ve rahatsızlığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken Hüseyin Durmuş, 112'yi arayarak yardım istedi. Bölgeye Jandarma, kurtarma ekipleri ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Adeta zamanla yarışan kurtarma ekipleri, Hüseyin Durmuş'u ve köpeğini su basan çiftlikten çıkardı.

ÇAMURLU AYAKKABILARINI ÇIKARDI

Kurtarma ekiplerinin kontrol için sağlık ekiplerine teslim ettiği Hüseyin Durmuş'un, Ambulansa bindirildiği sırada, ayağındaki çamurlu ayakkabılarını çıkarması dikkat çekti. "Kurtarıldığı için ekiplere dua ve teşekkür eden Durmuş, "Evim gitti, her şeyim gitti" diyerek gözyaşı döktü. Diğer yandan kurtarma çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerinin sular altında kalan Türk bayrağını da sudan çıkarması takdir topladı.

