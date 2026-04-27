Dere yatağında ceset bulundu

Giriş Tarihi: 27.04.2026 11:37

Bursa'da dere yatağında hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesedin 35 yaşındaki Nesip B.’ye ait olduğu belirlendi. Şahsın kalp krizi geçirip dereye düştüğü tahmin ediliyor.

Yıldırım ilçesin Selimzade Mahallesinde bulunan dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, cesedin Nesip B'ye ait olduğunu tespit ederken, şahsın geçirdiği kalp krizi sonucu dereye düştüğü tahmin ediliyor. Nesip B' nin cenazesi, Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

