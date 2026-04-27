Dere yatağında ceset bulundu

Yıldırım ilçesin Selimzade Mahallesinde bulunan dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, cesedin Nesip B'ye ait olduğunu tespit ederken, şahsın geçirdiği kalp krizi sonucu dereye düştüğü tahmin ediliyor. Nesip B' nin cenazesi, Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

