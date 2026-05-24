Giriş Tarihi: 24.05.2026 01:11

Derede balık avı faciası: Amca ile yeğeni akıntıda kayboldu

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde balık avlamak için dereye inen amca Sedat Çelik (54) ile yeğeni Sedat Çelik (24), debisi yükselen suda akıntıya kapılarak kayboldu. Bölgede ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR Yaşam
Olay, akşam saatlerinde Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Yağlıdere Deresi'ne saçma ile balık avlamak için giren amca Sedat Çelik ile aynı adı taşıyan yeğeni Sedat Çelik, dere suyunun aniden yükselmesi sonucu akıntıya kapıldı. İki yakın kısa sürede gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinelerinin de desteğiyle dere yatağında geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlattı.

Yetkililer, etkili olan aşırı yağışlarla birlikte yüksek kesimlerde eriyen kar sularının dere debisini artırdığını, bu durumun da arama çalışmalarını güçleştirdiğini belirtti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
