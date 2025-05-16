Derede kaybolan İbrahim 7 gündür aranıyor

Olay, 10 Mayıs Cumartesi günü ilçeye yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesinde meydana geldi. Piknik yapmak için bölgeye giden gençlerden ikisi serinlemek amacıyla dereye girdi. Ancak derenin debisinin yüksek olması nedeniyle gençler akıntıya kapıldı. İçlerinden biri çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, İbrahim Kom suya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk gün yapılan yoğun aramalarda herhangi bir bulguya ulaşılamayınca, destek talep edildi. Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıçlar ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de bölgeye gönderildi. Aramalar, hem su altında hem de dere kenarında aralıksız sürdürüldü.

Dün itibarıyla Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı 18 kişilik özel dalgıç timi de arama çalışmalarına katıldı. Dalgıçlar, İbrahim'in son görüldüğü noktadan başlayarak farklı kesimlerde dalışlar gerçekleştirdi. Su altı görüşünün sınırlı olması ve akıntının şiddeti, arama çalışmalarını zorlaştırıyor.

Bugün ise İl Jandarma Komutanlığı'na ait bir askeri helikopter, Avaşin Deresi boyunca yaklaşık 1,5 saatlik bir hava taraması yaptı. Helikopter, özellikle derenin Irak sınırına yakın bölümlerini havadan kontrol etti.

Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz da sabah saatlerinde olay yerine giderek yürütülen çalışmaları inceledi. Yetkililer, harita üzerinden ekiplerin yönlendirilmesini sağlarken, bölgede görev yapan personelden bilgi aldı. Vali Çelik, arama çalışmalarını yerinde takip ettikten sonra İbrahim Kom'un babası Nevzat Kom ile de görüşerek aileye destek mesajı verdi. Arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalarına ara vermeden devam ettiği bildirildi.